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В аэропорту Пхеньяна прошла встреча глав Северной и Южной Кореи

Политика

Лидеры двух стран обсудят межгосударственные отношения, а также вопросы безопасности на Корейском полуострове

Пхеньян, 18 сентября 2018, 09:02 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились 18 сентября в северокорейском аэропорту «Сунан». Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что глава Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Пхеньян. В ходе встречи главы государств подали друг другу руки и обнялись.

Сообщается, что во второй половине дня 18 сентября начнутся переговоры, которые продлятся и на следующий день. В ходе визита Мун Чжэ Ина лидеры двух стран обсудят межгосударственные отношения, а также вопросы безопасности на Корейском полуострове и отношения между Пхеньяном и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с визитом в Пхеньян главы Южной Кореи в КНДР был опубликован материал ЦК Трудовой партии Кореи, в котором Сеул призывают к диалогу.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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