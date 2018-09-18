Первый заместитель мэра Парижа подал в отставку из-за разногласий

Париж, , 08:53 — REGNUM Первый заместитель мэра Парижа Бруно Жульярд объявил в понедельник, 17 сентября, что покинет команду мэра Анны Идальго, критикуя некоторые политические решения, сообщает France 24.

«Своим уходом я надеюсь спровоцировать необходимую реакцию, полезную левым, лагерю прогрессивных и экологов», — заявил Бруно Жульярд.

Он отметил, что это «болезненный» для него выбор, решение, принятое в результате «острых разногласий в отношении методов управления городом».

«Вместо того чтобы открываться и вести диалог с парижанами для преодоления нынешних трудностей, мы «прячемся» в мэрии», — подчеркнул первый заместитель мэра.

В свою очередь, Анна Идальго заявила, что принимает отставку Бруно Жульярда и назначает Эммануэля Грегуара на его место.