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Глава МИД Германии Хайко Маас отправился с визитом на Балканы

Политика

Министр иностранных дел посетит Бухарест, Скопье, Тирану и Афины

Берлин, 18 сентября 2018, 08:43 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправился в поездку в балканские страны с целью дальнейшего укрепления сотрудничества с соседями Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает немецкий МИД на своей официальной странице в Twitter 17 сентября.

Маас посетит Румынию, Македонию, Албанию, а также Грецию. В Афинах он обсудит дальнейшую защиту греческой экономики после завершения программы помощи от ЕС, которую называет «прекрасным примером европейской солидарности». В Македонии и Албании главной темой встреч станет евроинтеграция этих стран.

«Нам нужны лучшие отношения с восточноевропейскими соседями, особенно в эти трудные моменты. Македонии и Албании мы хотим послать позитивный сигнал о перспективе вступления в Европейский союз», — сказал министр перед вылетом.

Напомним, на 30 сентября в Македонии запланирован референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО, которое также предполагает переименование республики в Северную Македонию с целью уладить давний конфликт с Грецией.

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Политическая жизнь Германии
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