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ВВС Израиля убили двух палестинцев

Политика

Военным показалось, что палестинцы устанавливают «подозрительный объект» недалеко от границы

ВВС Израиля убили двух палестинцев
Истребитель F-16 израильских ВВС

Тель-Авив, 18 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля убили двух палестинцев во время бомбардировки оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, сообщает 18 сентября Anadolu.

Причиной агрессии, по словам еврейской стороны, стало размещение палестинцами «подозрительного объекта» близ границы с сектором Газа.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем значительно ухудшились в конце марта 2018 года, когда вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-летию образования еврейского государства. В ходе беспорядков были убиты свыше 120 палестинцев.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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