В США одобрили решение России и Турции по Идлибу

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Вашингтон приветствует усилия Москвы и Анкары, предпринятые для прекращения насилия в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил представитель госдепартамента США.

В ходе встречи в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о ликвидации общими усилиями радикальных групп в Идлибе и создании там демилитаризованной зоны. Ожидается, что эти задачи будут выполнены к 15 октября.

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США поощряют предпринимаемые Россией и Турцией шаги «по предотвращению военного наступления со стороны правительства Асада и его союзников» в Идлибе. Также Вашингтон приветствует «любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», сказал американский дипломат РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и турецкого лидеров, посвященная обстановке в сирийской провинции Идлиб, состоялась в Сочи 17 сентября. Одновременно с подписанием соглашения о создании в Идлибе демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных формирований и правительственных сил министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отмене военной операции в зоне «Идлиб».

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