«Удалось предотвратить войну»: МИД Ирана о соглашении РФ и Турции по Идлибу

Тегеран, , 08:19 — REGNUM Благодаря проводимым в последние дни переговорам, в том числе встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, удалось предотвратить войну в сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, проводимая во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также в ходе последующего саммита Иран — Россия — Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе», — заявил Зариф.

Напомним, 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных бандформирований и войск правительства Сирии.

Представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди уже назвал это соглашение выгодным. В США назвали переговоры по урегулированию ситуации в Идлибе обнадеживающими.

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