Президент Кубы поддержал однополые браки

Гавана, , 08:19 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диаз-Канель продемонстрировал свою поддержку однополым бракам, сообщает 18 сентября Al Jazeera.

По словам нового лидера «острова свободы», дискриминация любого вида должна быть устранена, а граждане дальше уже сами должны решить, следует ли одобрять данное новшество и принимать соответствующие законы.

Напомним, признание прав любителей нетрадиционных способов взаимоотношений было включено в проект новой конституции, за которую должны проголосовать на референдуме в феврале 2019 года.

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