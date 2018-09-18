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Французский министр Луазо примет участие в работе Европейского Совета

Политика

На повестке дня стоит три вопроса: миграция, внутренняя безопасность и внешняя политика

Париж, 18 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Министр по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Натали Луазо отправится в Брюссель во вторник, 18 сентября, для участия в работе Европейского Совета, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры обменяются мнениями о многолетнем финансовом плане 2021−2027 годов. МИД Франции заявил, что эти публичные дебаты станут возможностью для Натали Луазо напомнить, что бюджет Евросоюза должен быть инструментом действий и защиты на благо европейских граждан, Европы и мира.

Министры также обсудят программу работы Европейского Совета до выборов в Европарламент в мае 2019 года.

На повестке дня стоит три вопроса: миграция, внутренняя безопасность и внешняя политика. Что касается миграционных вопросов, то цель состоит в том, чтобы реализовать ориентиры, вытекающие из июньского заседания Европейского Совета, и гарантировать проведение неформального саммита глав государств и правительств, который состоится в Зальцбурге 19 и 20 сентября.

Напомним, 12 сентября Натали Луазо приняла участие в пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский министр Луазо примет участие в заседании Европарламента

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