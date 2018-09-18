Лидеры правящей коалиции ФРГ решат судьбу главы контрразведки Маасена

Берлин, , 08:13 — REGNUM 18 сентября в Берлине решится судьба главы ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки) Ханса-Георга Маасена, передает телеканал N-TV.

Во второй половине дня лидеры входящих в правящую коалицию партий соберутся для решения кризисного вопроса. На встрече будут присутствовать председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес, которая уже требовала отставки Маасена; канцлер Германии и лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Ангела Меркель, а также лидер «Христианско-социального союза» (ХСС), министр внутренних дел Хорст Зеехофер, выразивший поддержку своему коллеге и подчиненному Маасену.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще до встречи издание WELT распространило информацию, что канцлер Меркель уже приняла решение об увольнении Маасена. Напомним, скандал вокруг фигуры главы секретной службы Ханса-Георга Маасена возник из-за его расхождений с правительством по событиям в Хемнице: он заявил, что сообщения о правых погромах и травле мигрантов в саксонском городе являются дезинформацией.

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