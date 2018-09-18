Глава украинской армии в Донбассе впервые встретился с представителем ОБСЕ

Киев, , 08:00 — REGNUM Командующий «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе Сергей Наев провел первую встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом, сообщает 18 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, представитель Украины вновь пожаловался международной организации, что войска Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) якобы ведут обстрелы украинских позиций. Также стороны обсудили восстановление Донбасса.

Напомним, в 2014 году Украина развязала гражданскую войну в Донбассе. Это привело к тысячам жертв среди мирного населения, тотальному разрушению инфраструктуры донбасских городов. Тем не менее Киев продолжает бомбить населенные пункты, игнорируя любые соглашения.