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Глава украинской армии в Донбассе впервые встретился с представителем ОБСЕ

Политика

Стороны обсудили восстановление Донбасса

Киев, 18 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  Командующий «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе Сергей Наев провел первую встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом, сообщает 18 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, представитель Украины вновь пожаловался международной организации, что войска Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) якобы ведут обстрелы украинских позиций. Также стороны обсудили восстановление Донбасса.

Напомним, в 2014 году Украина развязала гражданскую войну в Донбассе. Это привело к тысячам жертв среди мирного населения, тотальному разрушению инфраструктуры донбасских городов. Тем не менее Киев продолжает бомбить населенные пункты, игнорируя любые соглашения.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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