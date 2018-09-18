Барзани поздравил нового иракского спикера с избранием

Багдад, , 08:05 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани поздравил нового спикера иракского парламента Мохаммеда аль-Халбоуси с избранием на высокую должность, сообщает 18 сентября Kurdistan.ru.

«Для меня большая честь поздравить вас с избранием на пост спикера иракского парламента. Хочу пожелать вам успехов на новом посту», — заявил Барзани во время телефонного разговора с политиком.

Напомним, 37-летний аль-Халбоуси был избран на должность спикера в субботу, 15 сентября, прежде он был губернатором провинции Амбар. Политика стал самым молодым спикером парламента на всем Ближнем Востоке.

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