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Барзани поздравил нового иракского спикера с избранием

Политика

Аль-Халбоуси стал самым молодым спикером на всем Ближнем Востоке

Багдад, 18 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани поздравил нового спикера иракского парламента Мохаммеда аль-Халбоуси с избранием на высокую должность, сообщает 18 сентября Kurdistan.ru.

«Для меня большая честь поздравить вас с избранием на пост спикера иракского парламента. Хочу пожелать вам успехов на новом посту», — заявил Барзани во время телефонного разговора с политиком.

Напомним, 37-летний аль-Халбоуси был избран на должность спикера в субботу, 15 сентября, прежде он был губернатором провинции Амбар. Политика стал самым молодым спикером парламента на всем Ближнем Востоке.

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