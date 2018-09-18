Жители сирийской Дарии начали массово возвращаться в свои дома

Дамаск, , 07:43 — REGNUM Населённый пункт Дария в пригороде Дамаска, который был освобождён от боевиков два года назад, начинает оживать. Сюда массово возвращаются местные жители, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий. Так, по данным местных властей, только за один день в населённый пункт, где до войны проживало 365 тыс. человек, приехали 22 тыс. человек.

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После того как Дарию разминировали, здесь приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры. На сегодня некоторые микрорайоны уже подключили к сети электро‑ и водоснабжения, завершён ремонт в пяти школах, где уже начался учебный год, а также в разрушенной более чем наполовину поликлинике.

Как рассказал журналистам представитель местной администрации Мухаммед Абу Зияд, желание вернуться изъявили более 200 тыс. человек. Им обещают помочь с временным жильём.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях сирийские военные нанесли ряд мощных ударов по опорным пунктам джихадистов в южной части провинции Идлиб. Большое количество ракет и артиллерийских снарядов было выпущено по позициям исламистов у населенных пунктов Умм Халхил и Хуавайн. Также были обстреляны позиции боевиков вокруг пограничных городов Сукик и Таманья.

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