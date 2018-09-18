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Представитель США вновь провел встречу с Барзани

Политика

В последнее время встречи участились

Эрбиль, Ирак, 18 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с представителем президента США Дональда Трампа Бреттом Макгерком, сообщает 18 сентября Kurdistan.ru.

Темой переговоров была борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также стороны обсудили последние политические события в Ираке, в частности выборы спикера парламента.

Напомним, за последнее время американская сторона проводит много встреч с чиновниками Иракского Курдистана, темой дискуссий становится формирование правительства Ирака, в котором курды играют важную роль.

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