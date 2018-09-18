Посольство обеспокоено увеличением отказов жителям РФ во въезде в Израиль

Тель-Авив, , 07:35 — REGNUM Участившимися случаями отказов жителям Российской Федерации во въезде в Израиль и данных о грубом обращении на границе обеспокоены российские дипломаты. Об этом заявил представитель посольства в Тель-Авиве в интервью РИА Новости.

По словам источника, на повестке дня переговоров РФ с Израилем постоянно находится данная проблема, которая проявилась в последние два года.

«В 2017 г. таких случаев было более 1400, то есть несколько каждый день, — рассказал собеседник агентства. — … Не все ответы (израильской стороны) нас удовлетворяют».

Данные, приведенные в газете «Гаарец», подтверждают слова сотрудника российского посольства. По информации ссылающегося на профильное подразделение местного МВД издание, за первое полугодие власти Израиля не пустили в страну уже примерно 2,2 тыс. жителей РФ.

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