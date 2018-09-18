Вторник, 18 Сентября 2018 года
09:19:57 МСК

На Чукотке прошли учения арктической группировки Северного флота

Политика

По высадке морского десанта и обороне побережья

Анадырь, 18 сентября 2018, 07:34 — REGNUM  Арктическая группировка Северного флота Министерства обороны РФ провела тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья на Чукотке, сообщает пресс-служба флота.

В ходе учений подразделения мотострелковой бригады заняли оборону на побережье в районе порта Эгвекинот, совершив 270-километровый марш в условиях бездорожья.

В это время противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» подавили огневые точки «противника» на берегу. С воздуха их поддержал вертолет Ка-27, который высадил десант в тыл условного противника.

Напомним, ранее в рамках масштабных учений «Восток-2018» в районе мыса Ванкарем на Чукотке был высажен морской десант. В операции были задействованы подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Читайте подробнее: На Чукотке высажен морской десант

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить