На Чукотке прошли учения арктической группировки Северного флота

Анадырь, , 07:34 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота Министерства обороны РФ провела тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья на Чукотке, сообщает пресс-служба флота.

В ходе учений подразделения мотострелковой бригады заняли оборону на побережье в районе порта Эгвекинот, совершив 270-километровый марш в условиях бездорожья.

В это время противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» подавили огневые точки «противника» на берегу. С воздуха их поддержал вертолет Ка-27, который высадил десант в тыл условного противника.

Напомним, ранее в рамках масштабных учений «Восток-2018» в районе мыса Ванкарем на Чукотке был высажен морской десант. В операции были задействованы подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота.

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