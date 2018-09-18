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МИД Украины: Вселенский патриархат атакуют хакеры

Политика

Ранее Константинопольский патриархат прислал в Киев двух экзархов

МИД Украины: Вселенский патриархат атакуют хакеры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакер

Киев, 18 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  На Вселенский патриархат совершаются массированные кибератаки, написал 18 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, хакеры осуществляют атаки «и на Фанар, и на Вселенский патриархат». Климкин уверен, что кибератаки связаны с приездом константинопольских экзархов на Украину.

Напомним, 7 сентября генеральный секретариат священного синода Константинопольского патриархата назначил архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады экзархами в Киеве.

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) осудил данное действие, заявив, что решение было принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и является грубейшим попранием церковных канонов, по которым епископы одной поместной церкви не должны вмешиваться в дела другой.

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