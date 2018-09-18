Израиль ежедневно отказывает россиянам во въезде в страну – посольство РФ

Тель-Авив, , 07:28 — REGNUM В последние два года Израиль стал чаще отказывать гражданам РФ во въезде в страну. Кроме того, туристы из России жалуются на грубое отношение к ним при прохождении пограничных формальностей. В частности на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей. Такая ситуация вызывает особую обеспокоенность у российских дипломатов.

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«В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день», — привёл цифры представитель посольства РФ в Тель-Авиве, слова которого цитирует РИА Новости.

В 2018 году ситуация осложнилась ещё больше. По данным газеты Haaretz, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи граждан РФ.

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Власти Израиля объясняют рост числа отказов гражданам РФ участившимися обращениями за политическим убежищем. При этом в Иерусалиме считают, что чаще за таким решение стоят не политические, а экономические мотивы. Так, только с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина, это вдвое больше, чем за весь 2017 год.

По словам представителя дипломатического ведомства, эта проблема постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной. В ближайшее время её планируется предметно обсудить в Москве в октябре.

Напомним, безвизовый режим между Израилем и Россией действует с 2008 года. В 2017 году Израиль посетили свыше 397 тыс. туристов из России — это на 40% больше, чем годом ранее.

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