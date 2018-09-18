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Вылов гребешка: Франция и Британия пришли к согласию

Политика

Франция и Британия пришли к согласию о графике вылова гребешка в проливе Ла-Манш

Париж, 18 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Французские и британские рыбаки завершили свое «морское противостояние», придя к соглашению о графике вылова гребешка в проливе Ла-Манш, сообщает Europe1.

«Британские рыбаки согласились покинуть пролив и вернутся только 1 ноября», — заявил Паскаль Коке, президент общенационального комитета по морским гребешкам национального комитета рыболовства Франции.

В отличие от своих французских коллег, которым разрешено ловить моллюска с 1 октября по 15 мая, у британских рыбаков не было ограничения по времени вылова гребешка.

Французской стороне пришлось идти на уступки. Франция вынуждена была отказаться от своего первоначального желания ограничить доступ к проливу Ла-Манш всех британских лодок. Соглашение касается только судов больше 15 метров в длину.

Еще одна уступка: французские рыбаки согласились дать им дополнительную квоту на вылов, которую они сами не используют.

Напомним, чтобы положить конец столкновениям французских и британских рыбаков в проливе Ла-Манш, представители обеих сторон сели за стол переговоров 5 сентября в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: «Война» за добычу гребешка: Франция и Британия сядут за стол переговоров

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