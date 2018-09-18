Выборы главы Приморья: кандидат Ищенко прекратил голодовку

Владивосток, , 07:26 — REGNUM Претендовавший на пост главы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку, объявленную из-за несогласия с итогами выборов. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Ищенко пояснил, что снял голодовку по рекомендации лидера партии Геннадия Зюганова, призвавшего к действиям в рамках законодательства. Со стороны главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой проявились «нотки взаимодействия», отметил кандидат, потому было принято решение о снятии голодовки.

Ищенко не принимал пищу в течение 12 часов. Кандидат также отказался от идеи бессрочной акции протеста.

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Представитель избирательной команды Ищенко Максим Чихунов написал в Facebook, что жалобы на грубые фальсификации, якобы допущенные на выборах главы Приморья, «услышал Кремль». ЦИК, СК и прокуратура приступили к проверке, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко лидировал во втором туре выборов главы Приморья после обработки 97,77% протоколов с результатом 50,37% голосов (245 095 голосов). Его соперник Андрей Тарасенко набирал 47,11%.

После обработки 99,03% протоколов картина изменилась: у Ищенко результат оказался 245 090 голосов (48,56% голосов), а у Тарасенко — 49,02% голосов. Внятных объяснений от ЦИК не последовало.

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