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Судья распорядился об аресте экс-президента Аргентины Кристины Киршнер

Политика

На данный момент Кристина Киршнер обладает депутатским иммунитетом как член Сената

Буэнос-Айрес, 18 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  Судья Клаудио Бонадио потребовал превентивного заключения для бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, пишет газета ABC.

17 сентября Бонадио вынес обвинение против Киршнер в организации преступного заговора с целью взимания взяток с бизнесменов, связанных с выполнением инфраструктурных работ. Судья распорядился о превентивном аресте Киршнер, однако его исполнению препятствует ее статус члена Сената Аргентины. Пока высшая инстанция — Федеральная палата — не ратифицирует его решение, Клаудио Бонадио не будет требовать лишения Киршнер ее депутатских привилегий.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Кристина Киршнер является одним из главных фигурантов так называемого «дела о тетрадях о коррупции». Суд предполагает, что в период президентства Нестора и Кристины Киршнер (2003−2015) была создана коррупционная схема при осуществлении государственных торгов на инфраструктурные работы.

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Судебные процессы против лидеров стран Латинской Америки
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