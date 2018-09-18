Германия предоставит Иракскому Курдистану 100 автобусов

Дюссельдорф, Германия, , 07:30 — REGNUM Немецкие чиновники из города Дюссельдорф в целях улучшения транспортной инфраструктуры Иракского Курдистана пожертвовали Эрбилю автобусы, сообщает 18 сентября Kurdistan.ru.

Соглашение о поставках транспортных средств уже подписано губернатором провинции Наузадом Хади. В ближайшем будущем будет создан специальный комитет, который займется транспортировкой 100 автобусов.

Напомним, отношения между Германией и Иракским Курдистаном носят тесный и дружественный характер. Основной причиной тому является крупнейшая в мире курдская диаспора, проживающая в немецком государстве.