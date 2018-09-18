Жириновский отказался быть депутатом думы Екатеринбурга

Екатеринбург, , 07:04 — REGNUM В Екатеринбурге от мандатов депутата городской думы отказались четыре человека, избранных 9 сентября. Заявления уже поступили в горизбирком.

От мандатов отказались депутаты Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) и Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), а также депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачёв (КПРФ). Также об отказе от списочного места заявил Григорий Вихарев (ЛДПР), который победил в одномандатном округе №8.

Напомним, выборы в думу прошли 9 сентября. Всего избрано 36 депутатов.