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Жириновский отказался быть депутатом думы Екатеринбурга

Политика

Всего в избирком поступили заявления от четверых кандидатов. Один из них победил в одномандатном округе и уступил своё место в списке однопартийцу

Екатеринбург, 18 сентября 2018, 07:04 — REGNUM  В Екатеринбурге от мандатов депутата городской думы отказались четыре человека, избранных 9 сентября. Заявления уже поступили в горизбирком.

От мандатов отказались депутаты Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) и Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), а также депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачёв (КПРФ). Также об отказе от списочного места заявил Григорий Вихарев (ЛДПР), который победил в одномандатном округе №8.

Напомним, выборы в думу прошли 9 сентября. Всего избрано 36 депутатов.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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