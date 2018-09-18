Определена дата инаугурации красноярского губернатора

Красноярск, , 07:03 — REGNUM Александр Усс вступит в должность губернатора Красноярского края 21 сентября 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, депутаты согласовали дату инаугурации на сессии 18 сентября.

Церемония пройдёт в Большом концертном зале краевой филармонии.

«В соответствии с законодательством дату официального вступления в должность назначает Законодательное собрание. После предварительных консультаций был подготовлен проект постановления, по которому предложено провести инаугурацию 21 сентября в Большом концертном зале краевой филармонии», — сказал первый зампредседателя краевого парламента Алексей Клешко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Красноярском крае состоялись выборы губернатора. Победу одержал Александр Усс, являющийся врио главы региона с сентября 2017 года. Он получил 60,19% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко (23,34%), третье — кандидат от «Справедливой России» Александр Лымпио (12,32%). Явка составила 28,94%.

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