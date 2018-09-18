Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин назначен сенатором

Барнаул, , 06:50 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации бывшего губернатора Александра Карлина, руководившего регионом почти 13 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по данным сайта правительства Алтайского края, это первое назначение новоизбранного губернатора региона после инаугурации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года Александр Карлин неожиданно для многих ушёл в добровольную отставку. 1 июня в должности врио губернатора Алтайского края в регион прибыл красноярский чиновник Виктор Томенко. На досрочных выборах 9 сентября за него проголосовали 366 277 избирателей, что составляет 53,61%. Накануне, 17 сентября, Виктор Томенко официально вступил в должность.

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