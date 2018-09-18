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Глава КНР выразил соболезнования лидеру Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Политика

В своем послании Дутерте Си отметил, что тайфун стал причиной серьезных жертв и разрушений на Филиппинах

Пекин, 18 сентября 2018, 05:46 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с 65 жертвами тайфуна «Мангхут», сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

В своем послании Дутерте Си отметил, что тайфун стал причиной серьезных жертв и разрушений на Филиппинах. От имени всего китайского народа, правительства и своего собственного имени, китайский лидер выразил скорбь по жертвам и соболезнования их родственникам, а также пострадавшим.

Напомним, что тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень опасности, что делает его самым серьезным тайфуном за год. Тайфун обрушился на юг Китая после обеда по местному времени 16 сентября, вызвав жертвы и разрушения, после того, как похозяйничал на Филиппинах.

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