Глава КНР выразил соболезнования лидеру Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Пекин, , 05:46 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с 65 жертвами тайфуна «Мангхут», сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

В своем послании Дутерте Си отметил, что тайфун стал причиной серьезных жертв и разрушений на Филиппинах. От имени всего китайского народа, правительства и своего собственного имени, китайский лидер выразил скорбь по жертвам и соболезнования их родственникам, а также пострадавшим.

Напомним, что тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень опасности, что делает его самым серьезным тайфуном за год. Тайфун обрушился на юг Китая после обеда по местному времени 16 сентября, вызвав жертвы и разрушения, после того, как похозяйничал на Филиппинах.

Читайте ранее в этом сюжете: Не менее 400 человек пострадали из-за тайфуна «Мангхут» в Китае