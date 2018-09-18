Китай порекомендовал «неместным» вести себя спокойней в Южно-Китайском море

Пекин, , 05:06 — REGNUM Китай призвал все «неместные» страны уважать усилия стран региона Южно-Китайского моря, которые через диалог налаживают мир и стабильность, и не разрушать достигнутых плодов, заявил 17 сентября пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции, передает агентство Синьхуа.

«Ситуация в Южно-Китайском море постепенно улучшалась, Китай и страны АСЕАН совместно работали над созданием Кодекса поведения в Южно-Китайском море посредством консультаций и укрепления прагматического морского сотрудничества, надлежащим образом разрешая все споры», — заявил Гэн, комментируя учения японских подводных лодок в акватории Южно-Китайского моря.

Китай призвал все страны, не относящиеся к региону Южно-Китайского моря, уважать усилия и достижения стран региона и избегать каких-либо действий, которые могут навредить хрупким договоренностям, достигнутых между этими станами.

Отметим, что, по информации министерства обороны Японии, японская субмарина направилась в сторону вьетнамской бухты Камрань, создав прецедент появления военных судов Японии на этой территории.