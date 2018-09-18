Фургал отказался от участия в выборах губернатора Хабаровского края?

Хабаровск, , 04:46 — REGNUM Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал отказался от участия во втором туре выборов губернатора в Хабаровском крае, приняв предложение действующего губернатора Вячеслава Шпорта, уступившего ему в первом туре губернаторских выборов, стать его первым заместителем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я никогда не гнался и не гонюсь за большими звездочками на погонах. Для меня не является важным должность, для меня является важным возможность выполнить, все-таки ту задачу и те обещания, которые я вам давал, поэтому я принимаю предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края», — заявил Фургал в своем совместном со Шпортом видеообращении.

Напомним, что по итогам первого тура голосования на губернаторских выборах в Хабаровском крае победил Сергей Фургал с 35,81% голосов против 35,33% за единоросса Шпорта. Позднее Фругал заявил о том, что не собирается отказываться от дальнейшей борьбы, поскольку не имеет право подводить людей, которые за него проголосовали.