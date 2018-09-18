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Китай доволен разрешением территориального спора между Лаосом и Камбоджой

Политика

Разрешение вопроса не могло произойти без посредничества Китая

Пекин, 18 сентября 2018, 04:08 — REGNUM  Китай поприветствовал достижения консенсуса по пограничному вопросу между Лаосом и Камбоджой, заявили пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, передает 17 сентября агентство Синьхуа.

«Будучи общим другом и соседом Лаоса и Камбоджи, Китай всегда поддерживал эти страны в разрешении споров посредством диалога и переговоров на принципах мира духа дружбы», — заявил Гэн во время очередного пресс-брифинга, добавив, что Китай счастлив видеть достигнутый прогресс.

Напомним, что согласно поступившей информации, Лаос и Камбоджа достигли консенсуса в разрешении их территориальных споров, включая отзыв всех вооруженных формирований и переселение жителей со спорных территорий.

Стороны также договорились проводить совместные патрули. Как неоднократно отмечали эксперты, разрешение территориального спора между этими двумя страна невозможен без участия Пекина.

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