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Елена Мизулина остаётся сенатором от Омской области

Политика

Соответствующий указ губернатор Омской области подписал 14 сентября

Омск, 18 сентября 2018, 04:03 — REGNUM  Губернатор Омской области Александр Бурков, победивший на выборах главы региона 9 сентября, подписал указ, согласно которому полномочиями члена Совета Федерации наделена действующий сенатор Елена Мизулина.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Омской области Мизулину Елену Борисовну», — говорится в указе №102, подписанном Бурковым 14 сентября.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Елена Мизулина представляет исполнительную власть Омской области в Совфеде с сентября 2015 года. Она являлась членом «Справедливой России», но в 2017 году вышла из партии.

Законодательную власть Омской области в Совфеде представляет Виктор Назаров, который до октября 2017 года являлся губернатором Омской области. Когда он ушёл в отставку с этой должности, врио губернатора был назначен Александр Бурков.

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Напомним, 9 сентября 2018 года справоросс Бурков (участвовал в выборах как самовыдвиженец — прим. ИА REGNUM ) выиграл выборы губернатора Омской области, получив поддержку почти 83% избирателей.

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