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Помпео и глава МИД Южной Кореи договорились сотрудничать по вопросам КНДР

Политика

И намерены давить на КНДР до полной денуклеаризации

Вашингтон, 18 сентября 2018, 03:38 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Корей Кан Гён Хва провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о сотрудничестве по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает пресс-служба госдепа.

«Обе стороны подтвердили незыблемость альянса США и Республики Корея, а также отметили важность оказания постоянного давления на КНДР до достижения полной и верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова, как обещал председатель Ким», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 сентября в северокорейском Пхеньяне пройдут переговоры президента Южной Корее Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что основной темой переговоров будет тема денуклеаризации Корейского полуострова.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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