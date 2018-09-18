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Глава Южной Кореи вылетел в Пхеньян

Политика

Визит Мун Чжэ Ина продлится три дня

Сеул, 18 сентября 2018, 03:36 — REGNUM  Визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в КНДР начался, сообщили в администрации главы Южной Кореи.

Уточняется, что Мун вылетел в Пхеньян на встречу к главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Визит Муна в КНДР продлится до 20 сентября.

Переговоры будут посвящены сворачиванию ядерной программы Северной Кореи. Кроме того, лидеры двух стран обсудят диалог Севера и Юга, а также северокорейско-американские отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с визитом Муна в Северную Корею в КНДР вышел материал ЦК Трудовой партии Кореи, в котором Сеул призывают к диалогу: обе страны Корейского полуострова должны, считают в Пхеньяне, самостоятельно решать свою судьбу, не оглядываясь на Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР призывает Южную Корею двигаться собственным путем

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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