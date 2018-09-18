МИД России обвинили Швейцарию в раздувании «шпионской истерии»

Москва, , 03:21 — REGNUM Сообщения швейцарских СМИ о нарастающей активности российский спецслужб являются инсинуациями, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В дипведомстве отмечают, что в адрес России начали поступать призывы прекратить якобы нелегальную деятельность российских граждан в Швейцарии и угрозы о ужесточении аккредитационных процедур для дипломатов, направляющихся на работу в Швейцарию. МИД России заявил о неприемлемости подобных бездоказательных обвинений в российский адрес:

«Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Швейцария ужесточила правила аккредитации для российских дипломатов. По словам представителей швейцарского МИД, это связано с якобы активизацией нелегальной деятельности российских разведслужб в стране.

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