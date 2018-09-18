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«В Москве не понимают, насколько токсична атмосфера в Вашингтоне»

Политика

Американский профессор рассказал, как в США не любят Россию

Москва, 18 сентября 2018, 03:03 — REGNUM  В Москве не понимают, как сильно не любят Россию в Вашингтоне, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин. Эксперт выступил 17 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, США способны далеко зайти в поддержке Украины, избегая лишь прямого военного конфликта с участием России.

«Вялотекущая война на юго-востоке Украины удовлетворяет целый набор интересов, включая некоторых политиков в Вашингтоне. Я думаю не все в Москве понимают, насколько токсична атмосфера в Вашингтоне, насколько подозревают, не любят Россию и готовы идти до конца в поддержке Украины», — заявил Федяшин.

Гости программы обсуждали ситуацию с предоставлением Киеву Константинопольским патриархатом автокефалии, для чего на Украину уже прибыли два экзарха, а также роль США в возможном расколе православных церквей.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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