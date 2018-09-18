Против российского гиперзвука: Американские эксперты полны пессимизма

Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Российские гиперзвуковые ракеты в случае нападения не будут сбиты современными американскими перехватчиками, заявил американский эксперт Джеймс Эктон, пишет The National Interest.

По мнению специалиста по ядерному оружию, российский и китайский гиперзвук Пентагону пока не победить. Вашингтон разрабатывает гиперзвуковые перехватчики баллистических ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, современные российские военные разработки были продемонстрированы в марте 2018 года. Одним из новшеств является гиперзвуковое оружие, в частности авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал».

Месяц назад в Китае успешно испытали первый гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, способный развивать скорость до шести махов (свыше 7,1 тыс. км/ч).

Читайте подробнее: Первый гиперзвуковой летательный аппарат успешно испытали в Китае

Читайте ранее в этом сюжете: Гиперзвуковая ракета «Авангард» получит жаропрочный титановый корпус