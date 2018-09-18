Баку: в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану

Баку, , 02:42 — REGNUM Eсли Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Об этом Trend сказал пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, комментируя заявления премьер-министра Армении Пашиняна, касающиеся службы сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах.

«Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя во время зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает каких бы то ни было шагов для падения власти Пашиняна», — заявил Гасымов.

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