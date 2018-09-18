Министр обороны Израиля задержался в Баку

Баку, 18 сентября 2018, 02:34 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в рамках визита в Баку, 17 сентября встретился с министром налогов, сопредседателем совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микяилом Джаббаровым.
Согласно официальному сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в экономической и других сферах, деятельностью межправительственной комиссии.
Была подчеркнута важность дальнейшего расширения отношений между двумя странами. На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Turan.az отмечает, что Либерман прибыл с официальным визитом в Азербайджан еще 13 сентября. Он был принят президентом страны, премьер-министров, министром обороны, командующим погранслужбой.
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