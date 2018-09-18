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Министр обороны Израиля задержался в Баку

Политика

Либерман прибыл с официальным визитом в Азербайджан еще 13 сентября

Баку, 18 сентября 2018, 02:34 — REGNUM  Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в рамках визита в Баку, 17 сентября встретился с министром налогов, сопредседателем совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микяилом Джаббаровым.

Согласно официальному сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в экономической и других сферах, деятельностью межправительственной комиссии.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения отношений между двумя странами. На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Turan.az отмечает, что Либерман прибыл с официальным визитом в Азербайджан еще 13 сентября. Он был принят президентом страны, премьер-министров, министром обороны, командующим погранслужбой.

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