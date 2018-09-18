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Переговоры Путина и Эрдогана обнадежили США

Политика

«Обнадеживает то, что ведутся переговоры, такие как переговоры президента Эрдогана и президента Путина»

Вашингтон, 18 сентября 2018, 02:39 — REGNUM  США считают обнадеживающими переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил директор Разведывательного управления Пентагона генерал Роберт Эшли в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Обнадеживает то, что ведутся переговоры, такие как переговоры президента Эрдогана и президента Путина», — заявил он.

Эшли добавил, что проведение военной операции в Идлибе повлечет за собой массовую гибель мирного населения провинции. Он назвал провинцию «кипящим котлом», так как в ней сконцентрированы около 20 различных бандформирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных бандформирований и войск правительства Сирии. Представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди уже назвал это соглашение выгодным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии решение России и Турции по Идлибу посчитали выгодным для сторон

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