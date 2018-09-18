Посольство РФ: Brexit торопит британских консерваторов с санкциями

Лондон, , 02:23 — REGNUM Британское консервативное правительство торопиться убедить партнеров по ЕС в необходимости ужесточения антироссийских санкций из-за Brexit, заявляет пресс-служба посольства России в Лондоне.

«В ход, как водится, идут инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы. Никаких доказательств нашей «вины», несмотря на наши неоднократные обращения, представлено не было», — говорится в заявлении.

Дипломаты еще раз отметили, что все российские предложения по сотрудничеству с общемировыми вызовами, такими как угрозы в киберсфере, настойчиво игнорируются Лондоном безо всяких объяснений. Это, по их мнению, противоречит международному праву и правилам общения между странами.

«Показательно, что это происходит на фоне декларируемой Лондоном политики «глобальной Британии», призванной демонстрировать открытость всему миру», — подчеркнули дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство не может ввести санкции против России из-за так называемой «поправки Магнитского», в которой оговорен механизм введения санкционного режима. Этот механизм не может быть запущен до выхода страны из Евросоюза, так как в в ЕС санкционная политика регулируется централизованно.

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