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Конфуз в ООН: США извинились за обвинения России по делу КНДР

Политика

Во всём виноват переводчик

Нью-Йорк, США, 18 сентября 2018, 02:20 — REGNUM  В недоразумении с обвинениями России в содействии северокорейским спецслужбам в ликвидации Ким Чом Нама — брата главы КНДР, виноват переводчик, заявили в ООН, передает 18 сентября телеканал «Россия 24».

На самом деле постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что Москва поддержала санкции против Северной Кореи. Но переводчик проявил инициативу и произнес фразу, будто бы Москва помогала северокорейским спецслужбам в организации убийства Кима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что Хейли обвинила Москву в содействии северокорейским спецслужбам в убийстве Ким Чон Нама. Якобы российская сторона предоставила Пхеньяну нервно-паралитическое вещество, которым и был убит Ким.

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