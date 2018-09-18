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СМИ: Меркель намерена отправить в оставку главу немецкой контрразведки

Политика

За вмешательство во внутреннюю политику

Берлин, 18 сентября 2018, 00:57 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что глава немецкой контрразведки Ганс-Георг Маасен должен уйти в отставку, сообщает газета Welt.

Как сообщили изданию источники в правящей коалиции Германии, Меркель считает, что Маасен не подходит на должность руководителя контрразведки, так как своими публичными высказываниями вмешивается во внутреннюю политику страны.

В частности это касается его высказываний о ситуации в немецком Хемнице. Маасен тогда заявил, будто у него нет никаких подтверждений, что в городе происходят нападения на иностранцев и нелегальных мигрантов со стороны праворадикалов.

Сообщается, что свое решение Меркель приняла еще до намеченного на 18 сентября заседания лидеров партии, входящих в правящую коалицию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава секретной службы ФРГ Ханс-Георг Маасен заявил, что информация о погромах и травле нелегальных мигрантов в Хемнице, по его мнению, являются дезинформацией и подлогом. За эти слова Маасен уже отчитывался перед комитетом бундестага по внутренней политике.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель намерена уволить главу секретной службы Маасена — СМИ

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