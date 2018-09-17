Стратегический беспилотник ВВС США вёл разведку в небе Донбасса

Донецк, , 23:56 — REGNUM Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk несколько часов летал вдоль линии разграничения сторон в Донбассе, сообщают 17 сентября мониторинговые сайты по наблюдению за воздушными объектами.

По данным мониторинговых интернет-порталов, американский дрон взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и свыше десяти часов летал вдоль линии разграничения украинских карателей и вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Беспилотник оставался в воздушном пространстве, контролируемом киевским режимом и оставался на высоте 15−16 тыс. метров.

В ходе полета RQ-4B Global Hawk приближался на 40 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

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