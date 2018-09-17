Ракетным обстрелом в Латакии ранены семь человек

Латакия, Сирия, 17 сентября 2018, 23:39 — REGNUM Семь жителей сирийского города Латакия получили ранения в результате ракетного обстрела города, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на сирийского правозащитника Ахмада Казема.
По предвариительным данным, все раненые доставлены в больницу.
Уточняется, что целями ракетной атаки были электростанция на окраине Латакии, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод.
Как сообщало ИА REGNUM, часть ракет была сбита сирийской системой ПВО. По некоторым данным, атака была произведена со стороны Средиземного моря.
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