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Ракетным обстрелом в Латакии ранены семь человек

Политика

Целями атаки была электростанция и два предприятия

Латакия, Сирия, 17 сентября 2018, 23:39 — REGNUM  Семь жителей сирийского города Латакия получили ранения в результате ракетного обстрела города, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на сирийского правозащитника Ахмада Казема.

По предвариительным данным, все раненые доставлены в больницу.

Уточняется, что целями ракетной атаки были электростанция на окраине Латакии, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод.

Как сообщало ИА REGNUM, часть ракет была сбита сирийской системой ПВО. По некоторым данным, атака была произведена со стороны Средиземного моря.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Ракетная атака на Латакию, отбитая ПВО, была произведена с моря

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