Молдавия: Плахотнюк и Додон — «промолдавские близнецы-братья»

Кишинёв, , 23:35 — REGNUM Правящая Демпартия Молдавии намерена переформатировать правительство страны и впредь будет «промолдавской партией». Как заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, теперь это «будет партия для всех молдаван» вне зависимости от геополитических предпочтений, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Плахотнюка, многие партии и политики разделяли общество, а демократы теперь намерены его объединять и поставить на первый план интересы людей.

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков уточнил, что «промолдавский курс означает продолжение европейского курса и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС». «Но это также означает широкую консолидацию граждан вокруг этой идеи», — отметил Дьяков.

По его словам, это желание положить конец «геополитической истерии последних лет» и прекратить разделений молдаван на два агрессивных лагеря, один из которых тянет на Восток, а другой — в Румынию. «Они практически «разрывают» страну, превращая ее в поле битвы», — добавил Дьяков.

Вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко считает, что после провозглашения «промолдавского» курса Демпартии Владимир Плахотнюк и Игорь Додон стали «одной крови». «Демократы и социалисты теперь «промолдавские» братья-близнецы», — заявил Чубашенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Социалисты и Додон также отказались от идеи денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС.

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