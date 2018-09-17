Тысячи протестующих, десятки раненых — в секторе Газа снова беспорядки

Газа, Палестина, , 23:59 — REGNUM Тысячи человек снова вышли на акции протеста на границу между сектором Газа и Израилем, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Протестующие жгут автомобильные покрышки, запускают на израильскую территорию «огненных змеев» и пытаются штурмовать пограничные заграждения.

По сообщению Министерства здравоохранения Газы, в ходе беспорядков огнем израильских военных были ранены не менее 26 человек.

Читайте также: Военные Израиля: 11-летний мальчик в Газе погиб от камней, а не от пуль