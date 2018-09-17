Тысячи протестующих, десятки раненых — в секторе Газа снова беспорядки

Газа, Палестина, 17 сентября 2018, 23:59 — REGNUM Тысячи человек снова вышли на акции протеста на границу между сектором Газа и Израилем, 17 сентября передает агентство Associated Press.
Протестующие жгут автомобильные покрышки, запускают на израильскую территорию «огненных змеев» и пытаются штурмовать пограничные заграждения.
По сообщению Министерства здравоохранения Газы, в ходе беспорядков огнем израильских военных были ранены не менее 26 человек.
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