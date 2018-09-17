СМИ: Ракетная атака на Латакию, отбитая ПВО, была произведена с моря

Латакия, Сирия, , 23:24 — REGNUM Атака на сирийский город Латакия, ранее отбитая сирийскими средствами ПВО, проводилась со стороны Средиземного моря, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в сирийской армии.

«Наши ПВО среагировали на вражеские ракеты, запущенные с моря по Латакии, несколько из них сбиты до того, как они достигли целей», — цитирует его сообщение информагентство.

Напомним, ранее сообщалось о воздушной тревоге в Латакии, вероятной причиной которой были названы обнаруженные системой ПВО ракеты и беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия до сих пор находится в ожидании ракетного удара со стороны США и их сателлитов, который Вашингтон угрожает нанести в случае применения химического оружия в Идлибе. Подготовкой провокации с отравляющими веществами занимаются контролирующие Идлиб террористы и «Белые каски».

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