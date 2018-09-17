Aztag Dayli: почему Турция не опровергает ложные сообщения о Пашиняне?

Ереван, , 23:18 — REGNUM Если дезинформацию турецкой газеты Hurriyet не опровергла официальная Анкара, значит, это были согласованные с соответствующими инстанциями действия турецкого издания. Как пишет армяно-ливанская газета Aztag Dayli информацию о телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Армении Николом Пашиняном опровергла лишь армянская сторона. В разговоре якобы Эрдоган попросил вернуть незаконно перешедшего границу с Арменией шестнадцатилетнего турецкого пастушка.

«Непосредственно связанная с Эрдоганом информация как минимум должна была согласоваться с соответствующими структурами в Анкаре и непосредственно контролироваться офисом президента Турции… Политическая логика ясна… Это сделано с целью дезориентировать мировое сообщество, указать на тот факт, что армянская сторона пленила заблудившегося сельчанина. Информационная эта игра становится очевидной после того, как распространенная турецким СМИ информация, которая, по сути, касается официального действия, не опровергается официальными подразделениями… Случаи нарушения границ могут продолжиться. Наравне с бдительностью пограничников информационной системе армянской стороны придется работать еще над разоблачением турецких информационных игр. А тем временем международное сообщество, на дезориентацию которого нацелена официальная Анкара, наблюдает, что в обратную сторону не фиксируются случаи нарушения границы, особенно лицами с гражданством, которое указывало бы на принадлежность их к террористическим организациям», — говорится в статье.