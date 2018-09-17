«Санции против России будут отложены при любом исходе выборов в США»

Москва, , 23:11 — REGNUM Выборы в Конгресс США в ноябре 2018 года при любом исходе приведут к тому, что вопрос санкционного давления на Россию временно отойдёт на второй план. Об этом 17 сентября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Первый момент связан с возможным исходом ноябрьских выборов. Здесь нам часто говорят, что эти выборы кончатся полным крахом республиканцев. Встаёт перед республиканцами тогда очень интересный вопрос — а зачем им заниматься в ноябре введением этих санкций, махать кулаками после драки? Они проиграли эту битву, ну и пускай демократы занимаются этим введением!» — заявил Васильев.

По мнению эксперта, исход борьбы демократов с республиканцами, вопреки заявлениям многих наблюдателей, пока отнюдь не определён. Однако даже если победу в Конгресс действительно одержат демократы, о расширении санкций говорить будет рано.

«Говорили, что придут демократы и начнутся ещё более жёсткие санкции. Но когда они придут и у них будет Белый дом на прицеле, возникнет вопрос: для чего вводились все эти санкции при Трампе? Чтобы связать президента. Но демократы будут рассчитывать на то, что они в 2020 году возьмут Белый дом» — заявил он.

«Демократическая партия устроена так, что там как раз роль лидера очень велика, и сегодня те люди, которые находятся в предвкушении своего человека в Белом доме, говорят, что нет, с санкциями надо будет подождать. И связывать нашего будущего демократического президента по рукам и по ногам не надо», — добавил эксперт.

6 ноября 2018 года в США будет переизбрана нижняя палата Конгресса США — Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.