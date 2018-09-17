Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил голодовку

Владивосток, , 23:09 — REGNUM Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку из-за несогласия с результатам выборов. Об этом он рассказал сегодня, 17 сентября, в интервью «Радио Свобода».

Напомним, Ищенко объявил голодовку, заявив, что на выборах губернатора Приморского края были совершены грубые фальсификации в пользу кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко.

Однако голодовка кандидата Ищенко не продлилась более 12 часов. В интервью он заявил, что по совету главы КПРФ Геннадия Зюганова принял решение прекратить голодовку, так как возникли «нотки взаимодействия» со стороны главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Зюганов, по его словам, рекомендовал ему действовать в рамках законодательства.

«…голодовка снята. Кремль услышал жалобы, ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал на своей странице в социальной сети Facebook представитель избирательной команды Ищенко Максим Чихунов.

Также Ищенко отказался от идеи бессрочной акции протеста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором туре губернаторских выборов после обработки 97,77% протоколов Ищенко лидировал, набрав 50,37% голосов (245 095 голосов), тогда как у Тарасенко было только 47,11%.

Однако, после обработки 99,03% протоколов, оказалось, что у Ищенко результат даже ухудшился — 245 090 голосов (48,56% голосов), а у Тарасенко резко вырос — 49,02% голосов. Как такое могло произойти в ЦИК внятно не объяснили.