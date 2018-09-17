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В Сирии решение России и Турции по Идлибу посчитали выгодным для сторон

Политика

Создание демилитаризованной зоны защитит свыше трех млн мирных жителей

Дамаск, 17 сентября 2018, 23:04 — REGNUM  Решение об организации демилитаризованной зоны в Идлибе, принятое президентами России и Турции, защитит мирных жителей и принесет пользу обеим странам, заявил официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

Об этом 17 сентября сообщает агентство РИА Новости.

По мнению Ариди, это соглашение обеспечит защиту трем млн мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пришли к соглашению о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных формирований и правительственных сирийских войск. Одновременно с этим министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отмене военной операции в зоне «Идлиб».

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Война в Сирии
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