Экс-посол Молдавии в РФ стал сенатором от Самарской области

Самара, , 22:58 — REGNUM Экс-посол Молдавии в РФ Фарит Мухаметшин назначен сенатором от Самарской области. Соответствующее постановление подписал вновь избранный глава региона Дмитрий Азаров 17 сентября.

Мухаметшин будет представлять в Совфеде правительство Самарской области.

В настоящее время Самарскую губернскую думу в верхней палате российского парламента представляет Сергей Мамедов. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

Напомним, место в Совете Федерации от органа исполнительной власти освободилось после ухода Азарова на пост врио главы Самарской области в сентябре 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, Фарит Мухаметшин занимал пост посла России в Молдавии с 2012 года. Действие его мандата официально истекло в начале 2018-го, но дипломат исполнял возложенные на него функции до назначения преемника. 2 июля президент России Владимир Путин назначил ранее работавшего в Министерстве иностранных дел Олега Васнецова новым послом РФ в Молдавии.

Ротация являлась плановой — срок полномочий Мухаметшина истекал в начале 2018 года. Кроме того, в январе 2018 года Мухаметшину исполнился 71 год, что выше предельного возраста для государственной гражданской службы.

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